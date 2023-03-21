Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:32, 21 марта 2023Бывший СССР

Военкоры сообщили о продвижении бойцов «Вагнера» под Артемовском

«Военкоры русской весны»: бойцы ЧВК «Вагнер» проводят одну атаку за другой в Артемовске

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» продолжают активное наступление в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«ЧВК проводит одну атаку за другой, продвигаясь вперед», — говорится в сообщении. Отмечается, что украинские военные аналитики сообщают о большом давлении превосходящих российских сил. В частности, на юго-западных окраинах города продолжаются бои, часть многоэтажной застройки в данной части города потеряна.

Кроме того, бойцы ЧВК «Вагнер» провели несколько десятков атак в районе Богдановки и в направлении Хромового. По данным военкоров, общая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) «очень тяжелая», бойцы давят по всем направлениям.

Ранее военкоры сообщили о «бешеном» штурме ЧВК «Вагнер» позиций ВСУ в Артемовске.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Начиненные шрапнелью беспилотники атаковали крымский Джанкой
Климатологи ООН опубликовали «руководство по выживанию человечества»
Мужчина получил письмо о своей смерти с предложением заполнить налоговую форму
Девушка осталась с внешностью героя игры Angry birds после наращивания бровей
На дне океана обнаружили волны тепла
В российском регионе грузовик обрушил пешеходный мост
Подозреваемая в уклонении от уплаты налогов блогер Митрошина покинула Россию
В России стали выдавать больше ипотеки
Украинские военные разместились в домах мирных жителей под Артемовском
Мужчинам назвали причины развития синдрома ожидания сексуальной неудачи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.