«Военкоры русской весны»: бойцы ЧВК «Вагнер» проводят одну атаку за другой в Артемовске

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» продолжают активное наступление в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«ЧВК проводит одну атаку за другой, продвигаясь вперед», — говорится в сообщении. Отмечается, что украинские военные аналитики сообщают о большом давлении превосходящих российских сил. В частности, на юго-западных окраинах города продолжаются бои, часть многоэтажной застройки в данной части города потеряна.

Кроме того, бойцы ЧВК «Вагнер» провели несколько десятков атак в районе Богдановки и в направлении Хромового. По данным военкоров, общая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) «очень тяжелая», бойцы давят по всем направлениям.

Ранее военкоры сообщили о «бешеном» штурме ЧВК «Вагнер» позиций ВСУ в Артемовске.