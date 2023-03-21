Блогерша пришла на свадьбу в оголяющем тело наряде и вызвала споры в сети

Блогерша Оливия Сазерленд пришла на свадьбу в кроп-топе и вызвала споры в сети

Популярная блогерша показала наряд, в котором пришла на свадьбу в качестве гостя, и вызвала споры в сети. Соответствующий ролик и комментарии появились на ее странице в TikTok.

29-летняя австралийка Оливия Сазерленд рассказала, что за несколько часов до торжества приобрела коричневую юбку длины макси с рюшами бренда Zimmermann за 525 долларов (40 тысяч рублей). Купленную вещь инфлюэнсер решила дополнить бежевым топом, который частично оголял ее плечи и живот. По словам девушки, церемония бракосочетания проходила летом.

Зрители видео, которое набрало более 220 тысяч просмотров, неоднозначно отнеслись к образу, о чем написали в многочисленных комментариях. Некоторые посчитали, что одежда Сазерленд была чересчур откровенной. «Прости, но я никогда не надела бы кроп-топ на свадьбу», «Топ похож на белье», «Слишком много тела!», «Топ точно не для свадьбы», — высказывались они.

В то же время другие юзеры восхитились внешним видом блогерши. «А мне кажется, что для лета — в самый раз», «Прекрасный выбор», «Красотка», «Возможно для пары это и есть подходящий наряд гостей», — отмечали пользователи сети.

В декабре 2022 года сообщалось, что блогерша Дженни Бонавита получила выговор за неуместный наряд на работе. Она пришла в офис в джинсах прямого кроя, блестящем топе с длинными рукавами, который частично оголял ее живот, и кроссовках. Как утверждала девушка, HR-менеджер посчитал ее наряд чересчур откровенным для офиса.