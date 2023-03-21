У трилобитов выявили новый орган

Scientific Reports: у трилобитов подтвердили существование дополнительного глаза на лбу

Ученые из Института зоологии Кельнского университета и Эдинбургского университета выявили у доисторических морских животных трилобитов новый, ранее неизвестный орган — дополнительный глаз на лбу. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Такие одиночные глаза встречаются у всех членистоногих, а также у многих родственников вымерших трилобитов. Обычно это маленькие чашеобразные глаза, иногда даже с наличием линзы, которые мало чем отличаются от строения человеческих глаз. Несмотря на широкую распространенность этих органов среди членистоногих, у трилобитов их не удавалось подтвердить на протяжении 150 лет исследований.

Теперь авторы изучили образец Aulacopleura koninckii, у которого была соскоблена часть головы. Они обнаружили три почти идентичных по форме темных, коричневых и крошечных овальных пятна одинакового размера в передней части головы. Эти три глаза параллельны друг другу и слегка расходятся веером с нижней стороны.

Исследователи предполагают, что выявленные органы были характерны для личиночной стадии животных. Также у трилобита Cyclopyge sibilla специалисты зафиксировали три чашеобразных срединных глаза на глабелле — области в середине лба между основными глазами. Глаза, по-видимому, даже обладали хрусталиком, похожим на человеческий. Это сделало органы более различимыми, чем у трилобита Aulacopleura.