Первое студенческое телевидение появилось в Карачаево-Черкесии

Первое студенческое телевидение заработало в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии появилось первое студенческое телевидение. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на руководителя телестудии Бэлу Мижаеву.

Студия заработала при госуниверситете имени Алиева в Карачаевске.

«Мы подготовили проект студенческой телестудии "Вайб Медиа" для того, чтобы у студентов факультета журналистики появилась профессиональная площадка для развития навыков. А также для ребят других отделений, которые заинтересованы в журналистике и тоже хотят себя попробовать в этом направлении», — пояснила Мажиева.

По ее словам, подготовкой к открытию студии в вузе занялись еще в сентябре прошлого года. Для нее закупили камеры, осветительное и записывающее оборудование и другую необходимую технику. В настоящее время в штат студии входит более 30 человек.

Главным образом, уточнила руководитель, студия занимается освещением новостей из жизни университета, а также событий, которые происходят в ближайших населенных пунктах. Отснятые материалы выкладывают на видеохостингах и в соцсетях, при этом в дальнейшем организаторы надеются получить собственную рубрику на местном телеканале.