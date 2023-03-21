Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:49, 21 марта 2023Моя страна

Первое студенческое телевидение появилось в Карачаево-Черкесии

Первое студенческое телевидение заработало в Карачаево-Черкесии

Фото: Sam McGhee / Unsplash

В Карачаево-Черкесии появилось первое студенческое телевидение. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на руководителя телестудии Бэлу Мижаеву.

Студия заработала при госуниверситете имени Алиева в Карачаевске.

«Мы подготовили проект студенческой телестудии "Вайб Медиа" для того, чтобы у студентов факультета журналистики появилась профессиональная площадка для развития навыков. А также для ребят других отделений, которые заинтересованы в журналистике и тоже хотят себя попробовать в этом направлении», — пояснила Мажиева.

По ее словам, подготовкой к открытию студии в вузе занялись еще в сентябре прошлого года. Для нее закупили камеры, осветительное и записывающее оборудование и другую необходимую технику. В настоящее время в штат студии входит более 30 человек.

Главным образом, уточнила руководитель, студия занимается освещением новостей из жизни университета, а также событий, которые происходят в ближайших населенных пунктах. Отснятые материалы выкладывают на видеохостингах и в соцсетях, при этом в дальнейшем организаторы надеются получить собственную рубрику на местном телеканале.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина
Назван возможный доход блогерши Митрошиной
Родители звезды фильма «Она — мужчина» прокомментировали госпитализацию дочери
Президент Узбекистана пообещал всегда быть вместе с Россией
Пентагон уличили в желании отправить Украине старые модели танков
СБУ начнет следить за перемещениями украинцев
Бывшего школьного учителя осудят за дискредитацию российской армии при детях
19-летняя звезда сериала «Воронины» раскрыла пол новорожденного ребенка
Украинские шахматистки снялись с турнира из-за участия в нем россиянок
Священника УПЦ задержали в Киеве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.