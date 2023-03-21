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12:09, 21 марта 2023Бывший СССР

Стало известно об ударе российских военных по позициям ВСУ под Херсоном

РИА Новости: российские военные уничтожили гаубицу ВСУ с боекомплектом под Херсоном

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Российские военные ночью артиллерийским ударом уничтожили гаубицу Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Акация» с боекомплектом под Херсоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Ночью в районе населенного пункта Камышаны уничтожена гаубица 2С3 "Акация" с боекомплектом», — сказал он и добавил, что украинская армия потеряла пять человек погибшими. По словам источника агентства, в районе поселка Белозерка был уничтожен миномет армии Украины калибра 120 миллиметров. Уточняется, что потери ВСУ составили шесть человек погибшими и двое ранеными.

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Кристина Есикова
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