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07:45, 21 марта 2023Бывший СССР

Стало известно об уничтожении техники ВСУ комплексом «Штурм-С»

РИА Новости: ВС РФ уничтожили технику ВСУ комплексом «Штурм-С» около Марьинки в ДНР

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) самоходным противотанковым ракетным комплексом «Штурм-С» около Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил командир противотанковой тактической группы с позывным Байкал, передает РИА Новости.

«За моей спиной самоходный противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С", который сейчас находится на боевой работе — ведет разведку целей и наблюдение для выявления и поражения бронированной и небронированной техники противника», — рассказал военный. В частности, его расчет должен не допустить вклинивания танков противника в линию обороны.

Отмечается, что «Штурм-С» вооружен сверхзвуковыми ракетами 9М114 «Кокон» 9М120 «Атака». Их минимальная дальность стрельбы составляет 500 метров, максимальная — пять километров.

В марте российские артиллеристы спасли два взвода пехотинцев в зоне специальной военной операции (СВО), поддержав их огнем 152-миллимитровых пушек «Гиацинт-Б». Заряжающий орудия с позывным Черемуха рассказал, что удары наносятся по подразделениям ВСУ и по укреплениям.

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Марина Совина
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