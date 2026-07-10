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19:00, 10 июля 2026Россия

В России рассказали о пытках сверлами и кандалами в украинском плену

Лантратова: ВСУ систематически пытают российских пленных сверлами и кандалами
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Возвращенные из украинского плена российские военные

Возвращенные из украинского плена российские военные. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) систематически пытают российских пленных сверлами и кандалами. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, чьи слова приводит РИА Новости.

«Они использовали, выжигали на теле наших граждан это клеймо. Так вот это воспроизведение практик времен Великой Отечественной войны, когда нацистские преступники пытали наших советских солдат», — пояснила она.

Помимо того, добавила омбудсмен, ВСУ пытали людей сверлами и обливали ледяной водой, а также держали пленных в кандалах.

Ранее вернувшийся из украинского плена житель Курской области Роман Ванин рассказал о пытках и издевательствах над россиянами. Ванин, в частности, вспомнил о выжигавших на лицах пленных трезубец солдатах ВСУ.

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