Российские артиллеристы спасли два взвода пехотинцев в зоне спецоперации
Российские артиллеристы спасли два взвода пехотинцев в зоне специальной военной операции (СВО), поддержав их огнем 152-миллимитровых пушек «Гиацинт-Б». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.
Заряжающий орудия с позывным «Черемуха» рассказал, что удары наносятся по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) и по укреплениям.
«Расчет состоит у нас из мобилизованных. Выучились все, сражаемся, бьемся… На прошлой позиции поддержали артиллерийским огнем наших ребят, спасли два взвода пехоты», — отметил он.
Военнослужащий пояснил, что расчеты орудий работают в координации с дивизионной разведкой, исследование местности ведется либо вживую, либо с коптера или вертолета. Когда приходит подтверждение цели, наносится удар.
«Черемуха» отметил, что был подбит танк, огнем накрыло два минометных расчета и около 15 человек из личного состава ВСУ.
12 марта вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев планирует наступательную операцию и ожидает оружия от западных стран, чтобы «не идти к позициям русских с пустыми руками».