МО РФ: артиллеристы спасли два взвода пехотинцев в зоне СВО, поддержав их огнем «Гиацинта»

Российские артиллеристы спасли два взвода пехотинцев в зоне специальной военной операции (СВО), поддержав их огнем 152-миллимитровых пушек «Гиацинт-Б». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Заряжающий орудия с позывным «Черемуха» рассказал, что удары наносятся по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) и по укреплениям.

«Расчет состоит у нас из мобилизованных. Выучились все, сражаемся, бьемся… На прошлой позиции поддержали артиллерийским огнем наших ребят, спасли два взвода пехоты», — отметил он.

Военнослужащий пояснил, что расчеты орудий работают в координации с дивизионной разведкой, исследование местности ведется либо вживую, либо с коптера или вертолета. Когда приходит подтверждение цели, наносится удар.

«Черемуха» отметил, что был подбит танк, огнем накрыло два минометных расчета и около 15 человек из личного состава ВСУ.

12 марта вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев планирует наступательную операцию и ожидает оружия от западных стран, чтобы «не идти к позициям русских с пустыми руками».

