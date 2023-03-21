Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:55, 21 марта 2023Мир

Москва проведет встречу СБ ООН по теме вывезенных в Россию украинских детей

Independent: Москва проведет встречу СБ ООН по вопросу вывезенных в Россию детей с Украины

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Москва проведет неофициальную встречу Совета Безопасности (СБ) ООН по теме реального положения вывезенных в Россию украинских детей. Об этом сообщает The Independent.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Начиненные шрапнелью беспилотники атаковали крымский Джанкой
Московский муфтий заявил о новом значении мечетей для Москвы
В США Байдена предупредили об украинской ловушке
Москва проведет встречу СБ ООН по теме вывезенных в Россию украинских детей
В США решили не заковывать Трампа в наручники в случае ареста
Девушка узнала неожиданный факт о родителях и подала на них в суд
Стало известно об уничтожении техники ВСУ комплексом «Штурм-С»
В Германии выразили недоверие властям из-за ситуации с «Северными потоками»
Россиянка побывала на Мальдивах и рассказала о «бюджетном отдыхе в раю»
Увеличенный срок пребывания в России украинцев из ДНР и ЛНР отменили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.