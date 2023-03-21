Москва проведет встречу СБ ООН по теме вывезенных в Россию украинских детей
Independent: Москва проведет встречу СБ ООН по вопросу вывезенных в Россию детей с Украины
Сыграйте в любимую игру прямо на Ленте.ру
В приступе ностальгии по бумажным газетам с непременным кроссвордом на последней странице мы подумали: а почему бы и на «Ленте.ру» не сделать раздел с играми? И сделали!
-
4,1
Gummy Blocks
-
4,2
Пасьянс «Паук» (1, 2, 4 масти)
-
4,0
Чиселки
-
4,0
Слова из слов
-
4,3
Like a King: Битва замков
-
4,3
Шарики в колбах
-
4,0
Шахматы
-
4,0
Маджонг Бабочки HD
-
4,1
Bubble Shooter Challenge
Все пожелания и отзывы, как обычно, присылайте на info@lenta-co.ru
Обсудить
Последние новости
Все новости
Начиненные шрапнелью беспилотники атаковали крымский Джанкой
Московский муфтий заявил о новом значении мечетей для Москвы
В США Байдена предупредили об украинской ловушке
Москва проведет встречу СБ ООН по теме вывезенных в Россию украинских детей
В США решили не заковывать Трампа в наручники в случае ареста
Девушка узнала неожиданный факт о родителях и подала на них в суд
Стало известно об уничтожении техники ВСУ комплексом «Штурм-С»
В Германии выразили недоверие властям из-за ситуации с «Северными потоками»
Россиянка побывала на Мальдивах и рассказала о «бюджетном отдыхе в раю»
Увеличенный срок пребывания в России украинцев из ДНР и ЛНР отменили