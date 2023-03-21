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13:38, 21 марта 2023Интернет и СМИ

В Совбезе призвали принять меры для снижения рисков утечек информации

Секретарь Совбеза Патрушев призвал ведомства минимизировать риски утечек информации

Фото: пресс-служба МИД РФ / Globallookpress.com

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев призвал ведомства минимизировать риски утечек информации. Его слова передает ТАСС.

«Учитывая повышенную опасность нанесения вреда российской информационной инфраструктуре, возможность ее блокирования, уничтожения и компрометации, следует укреплять защиту отечественного цифрового пространства, минимизировать риски утечек конфиденциальной информации, персональных данных граждан и надежно блокировать внешнее информационно-техническое воздействие», — заявил Патрушев.

14 марта Мировой суд Пресненского района Москвы оштрафовал компанию «Уралхим» на 60 тысяч рублей за утечку базы данных сотрудников компании. Представители компании сообщили, что по результатам расследования был принят ряд мер для повышения уровня цифровой защиты.

В начале января Минцифры сообщило о разработке по поручению президента России Владимира Путина проекта об оборотных штрафах за утечки данных. Как уточнили в ведомстве, основная задача документа — побудить операторов персональных данных вкладываться в защиту информации и повысить сохранность данных граждан.

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Олег Давыдов
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