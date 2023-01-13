Минцифры рассказало о разработке законопроекта о штрафах за утечки данных

В Минцифры рассказали о разработке проекта о штрафах за утечки данных по поручению Путина

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рассчитывают, что законопроект об оборотных штрафах будет подготовлен в установленные президентом Владимиром Путиным сроки. В настоящее время документ находится в разработке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что будут рассмотрены все поступившие в Минцифры предложения. Также собеседники агентства выразили надежду, что проект поддержат все участники обсуждения. В ведомстве подчеркнули, что основная задача законопроекта об оборотных штрафах — побудить операторов персональных данных вкладываться в защиту информации и повысить сохранность данных граждан.

Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, которые допускают утечку персональных данных россиян. Согласно поручению, соответствующие изменения в законодательство кабмин должен подготовить к 1 июля 2023 года. Ответственный за исполнение поручений — премьер-министр России Михаил Мишустин.