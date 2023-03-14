«Уралхим» оштрафовали на 60 тысяч рублей за утечку базы данных сотрудников

Суд Москвы оштрафовал «Уралхим» на 60 тысяч рублей за утечку базы данных сотрудников

Мировой суд Пресненского района Москвы во вторник, 14 марта, оштрафовал «Уралхим» на 60 тысяч рублей за утечку базы данных сотрудников компании. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать компанию "Уралхим" виновной по части 1 статьи 13.11 КоАП РФ («Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ») и назначить штраф в размере 60 тысяч рублей», — огласил решение судья.

Отмечается, что решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

В разговоре с агентством представители «Уралхима» сообщили, что сожалеют об утечке личной информации сотрудников. Они добавили, что по результатам расследования был принят ряд мер для повышения уровня цифровой защиты как персональных данных сотрудников компании, так и коммерческой информации.

Протокол в отношении «Уралхима» за нарушение закона о персональных данных был зарегистрирован судом Москвы 17 января. Как писал «Интерфакс», максимальное наказание по этой статье — штраф в размере 100 тысяч рублей.

В начале января Минцифры сообщило о разработке по поручению президента России Владимира Путина проекта об оборотных штрафах за утечки данных. Как уточнили в ведомстве, основная задача документа — побудить операторов персональных данных вкладываться в защиту информации и повысить сохранность данных граждан.