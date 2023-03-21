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06:58, 21 марта 2023Забота о себе

Психолог объяснила причины возникновения боли и спазмов во время секса

Психолог Фаст назвала причинами вагинизма неудачный первый секс и невроз

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Спровоцировать боль и спазмы во время секса с проникновением могут неудачный первый опыт, травмы или сильный невроз, уверяет Светлана Фаст, психолог-сексолог центра сексуального образования Secrets. Некоторые другие причины, приводящие к возникновению вагинизма у женщин, она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Как объяснила Фаст, вагинизм — это нарушение, характеризующееся непроизвольным спазмом мышц тазового дна при любой попытке проникновения во влагалище. С этой проблемой может столкнуться любая женщина вне зависимости от возраста и сексуального опыта, в том числе девственница.

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Среди основных симптомов вагинизма психолог выделила:

  • боль и дискомфорт при любых попытках проникновения во влагалище во время секса, введения гинекологических инструментов, вагинальных тренажеров или тампона
  • непроизвольное сокращение мышц влагалища, которые сопровождаются неприятным покалыванием и жжением
  • болевой синдром во время интимной близости при отсутствии очевидных причин. В зависимости от степени выраженности симптома реакция может возникать даже во время просмотра порно или просто при мысли о сексе или о посещении гинеколога

По словам Фаст, истинный вагинизм вызван причинами психологического характера: к нему приводит страх боли при интимной близости.

Агрессивные попытки лишения девственности, перенесенные психологические или сексуальные травмы (изнасилование или попытка изнасилования) приводят к формированию у женщины защитной реакции. Это может проявляться в виде судорожного сокращения мышц брюшной стенки, рефлекторного сведения бедер и перенапряжения всех мышц во время близости. В результате у женщины вырабатываются негативные убеждения о собственной сексуальности и желание избежать полового контакта

Светлана Фаст психолог-сексолог

Также истинный вагинизм может начаться у женщин с повышенной возбудимостью, страдающих от различных навязчивых состояний и неврозов, сообщила психолог.

Фаст добавила, что в некоторых случаях судорожная реакция может быть обусловлена физиологическими причинами. Так называемый ложный вагинизм возникает из-за неправильного строения половых органов, воспалительных заболеваний, травм, лучевой терапии, плотности девственной плевы.

При обнаружении симптомов вагинизма Фаст рекомендовала женщинам обратиться к гинекологу и пройти обследование. Облегчить болевой синдром могут гинекологический массаж и физиотерапия. Если с физическим здоровьем проблем нет, стоит пройти курс психотерапии у психолога-сексолога.

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Наталья Обрядина
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