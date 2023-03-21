Риелтора осудили почти на 10 лет за аферы с квартирами ветеранов и блокадников

В Петербурге риелтору дали почти 10 лет за аферы с квартирами ветеранов и блокадников

В Петербурге риелтора Александра Базымянского осудили на девять с половиной лет за мошенничество с жильем ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Также его оштрафовали на два миллиона рублей. Вину он не признал. Всего от действий фигуранта пострадали 11 петербургских пенсионеров. Ранее подельник Базымянского, Павел Минаев, получил четыре года условно по этому делу.

По данным следствия, в период с 2013 по 2018 год Минаев и Базымянский незаконно приобрели право на восемь квартир стоимостью более 26 миллионов рублей. Перед этим сообщники вместе с еще одним соучастником, Алексеем Фоминым, учредили «Фонд социальной защиты пенсионеров», который рекламировали в СМИ и продвигали в соцсетях.

Мошенники, действуя от лица фонда и компании «РоссРента», предлагали клиентам передать им квартиры взамен на пожизненное проживание в Доме ветеранов войны и труда №1. Пользуясь доверчивостью блокадников и ветеранов, риелторы убеждали их подписать заявления, расписки и доверенности, подтверждающие отсутствие претензий. Кроме того, пожилые люди должны были подтвердить на бумаге, что они получили деньги за квартиру.

Похищенное жилье впоследствии продавалось добросовестным покупателям, которые не знали о судьбе прежних владельцев.