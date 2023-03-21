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12:00, 21 марта 2023Экономика

Венгрия нашла замену российской нефти

Венгерская MOL начала использовать для переработки азербайджанскую нефть вместо российской

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии начала использовать для производства топлива азербайджанскую нефть вместо российской. Как сообщает ТАСС, 90 тысяч тонн сырья доставили на НПЗ в Братиславе с шельфового месторождения вблизи Баку на турецком танкере.

Переработка азербайджанской нефти начнется в апреле. Компания готова использовать ее как замену российскому сырью и на втором НПЗ в Сазхаломбатте в Венгрии. Кроме того, у MOL есть еще одно предприятие в Хорватии.

В компании объяснили поставки азербайджанской нефти созданием новой производственной цепочки от добычи сырья до продажи готовых нефтепродуктов. По словам представителей MOL, из-за санкций Евросоюза на экспорт российских нефтепродуктов ей нужно укрепить «устойчивость и гибкость».

При этом венгерская компания решила не отказываться от импорта российской нефти по трубопроводу «Дружба», хотя произведенные из нее нефтепродукты можно будет использовать только внутри страны.

После 5 февраля, когда вступило эмбарго на российские нефтепродукты, Венгрия начала активно искать замену российскому сырью. Уже к середине месяца MOL успешно провела пробный прогон арабской нефти Arab Light на заводе своей дочерней компании в Словакии. Тогда же компания заявила о планах заключить долгосрочный договор о поставках с Баку.

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Вячеслав Агапов
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