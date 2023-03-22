Американцу выплатят 750 тысяч долларов компенсации из-за рисунка свастики

WP: в США город заплатит мужчине 750$ тысяч из-за полицейских, нарисовавших свастику

Суд города Торренс в Калифорнии согласился выплатить компенсацию в размере 750 тысяч долларов американцу Кайли Суэйну, который обвинил полицейских в том, что они нарисовали свастику на его машине. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

По информации издания, мужчину задержали по подозрению в краже почты из многоквартирного дома в США, а его машину конфисковали. Когда он забрал автомобиль через два дня, внутри него был мусор и протеиновый порошок, а на заднем сидении кто-то нарисовал свастику белой краской.

Офис окружного прокурора Лос-Анджелеса обвинил двух офицеров полиции, которые арестовали Суэйна, в вандализме. На данный момент они ожидают суда. При этом пострадавший мужчина подал в суд на Торренс, утверждая, что городское управление полиции пыталось скрыть действия правоохранителей. WP уточняет, что Суэйн — наполовину еврей.

Ранее американскую газету New York Times раскритиковали за публикацию кроссворда, в котором некоторые читатели усмотрели очертания свастики. Силуэт головоломки вызвал ажиотаж в сети в том числе из-за того, что кроссворд был опубликован в первую ночь еврейского праздника Хануки.

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