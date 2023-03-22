В ЕП раскритиковали Испанию за допускающий секс с животными закон

Евродепутат Бенье раскритиковала Испанию за допускающий секс с животными закон

Новые поправки в испанское законодательство о защите животных создают «юридическую неясность», фактически разрешая гражданам половые сношения с животными, заявила член Европарламента от Франции Аурелия Бенье. В своем обращении к Еврокомиссии, с которым ознакомилась «Лента.ру», депутат призвала обратить внимание на ситуацию, вызывающую обеспокоенность у организаций по защите прав животных.

«По инициативе либералов и левых радикалов испанский парламент внес в законодательство поправки, предусматривающие уголовную ответственность за половые сношения с животными. Неоднозначный новый текст [закона] предусматривает, что такие половые акты являются преступными только в том случае, если животное получает телесные повреждения, однако сам по себе [половой] акт не осуждает», — говорится в обращении парламентария.

В то время как в предыдущем тексте [закона] сексуальная эксплуатация животных считалась незаконной в самом широком смысле, эта поправка, которая фокусируется на телесных повреждениях, вызывает озабоченность у ассоциаций по защите животных, которые видят в ней смягчение законодательства Аурелия Бенье член Европарламента от Франции

Депутат утверждает, что новые поправки в закон создают «юридическую неясность» в вопросах, касающихся насилия в отношении животных.

«Испанское правительство, со своей стороны, выражает двусмысленность, утверждая, что все половые акты с животными будут наказываться, но тем не менее создает "юридическую неясность", которая не решается надлежащим образом соответствующими европейскими законами. Хотя Еврокомиссия установила правила защиты животных, в том числе те, которые отражают так называемые "Пять свобод", ни в одном из этих правил прямо не упоминаются половые акты с животными», — говорится в тексте обращения депутата.

В связи с этим Бенье обращается к Еврокомиссии с вопросом о том, возможно ли изменить законодательство ЕС таким образом, чтобы защитить животных от возможных преступлений.

Предполагает ли законодательство ЕС о защите животных, отражающее «Пять свобод», защиту животных от сексуализированного насилия? Планирует ли Комиссия внести поправки в свое законодательство о защите животных, чтобы предотвратить ослабление защиты животных государствами-членами [Евросоюза]? Аурелия Бенье член Европарламента от Франции

9 февраля нижняя палата испанского парламента приняла законопроект о внесении поправок в часть уголовного кодекса, касающуюся жестокого обращения с животными. Сейчас, согласно законодательству, сексуализированное насилие в отношении домашних животных трактуется как преступление и предполагает наказание сроком до одного года.

Переписанная часть уголовного кодекса расширяет сферу защиту животных, таким образом преследуя нарушителей закона за преступления в отношении любых животных, а не только домашних, однако вводит требование о том, что преступление должно вызвать «травму, требующую ветеринарного лечения».

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