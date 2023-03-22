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17:16, 22 марта 2023Бывший СССР

На Украине кузнец снял выкованный им крест с ворот захваченного ПЦУ храма

В Черновицкой области кузнец снял выкованный им крест с ворот захваченного ПЦУ храма

Кадр: Черновицко-Буковинская епархия УПЦ

На Украине кузнец, выковавший ворота с крестом для храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Юрковцы Черновицкой области, снял свое изделие с ограды после захвата религиозного сооружения раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ). Об этом сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

Отмечается, что 18 марта именно кузнецу Юрию сторонники ПЦУ отрубили ломом палец во время штурма храма великомученика Димитрия Солунского. «Пусть захватившие храм иноверцы изображают на воротах свои символы победы: болгарку, топор, лом. А крест позорить не позволю», — объяснил мужчина свой поступок.

Ранее сообщалось, что на западе Украины священник ПЦУ Виктор Герасимчук избил протоиерея УПЦ Сергия Супрунца. Инцидент произошел на территории Михайловской церкви в селе Шкаров Ровенской области. По словам пострадавшего, свидетели драки едва оттащили Герасимчука, который готов был и дальше избивать клирика.

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Георгий Нестеров
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