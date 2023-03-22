Тревел-блогер раскрыл главные причины отказа россиян от отдыха на Кавказе

Блогер «Дзен» назвал отсутствие сервиса причиной отказа россиян от отдыха на Кавказе

Российский тревел-блогер раскрыл главные причины отказа соотечественников от отдыха на Кавказе. Своим мнением он поделился в собственном блоге под названием «Мой автодом» на портале «Дзен».

По словам автора публикации, россияне не готовы к ограничениям. «Наши туристы знают, что люди, проживающие в Чечне, Дагестане и других кавказских регионах, отличаются весьма консервативными взглядами, — пояснил он. — Культуру надо уважать, и это естественно, но многие не привыкли себя сдерживать, особенно если приехали отдыхать».

В качестве еще одной причины путешественник назвал отсутствие должного сервиса. «Почему-то многие считают, что улыбаться, заботиться о комфорте клиента — это что-то постыдное, как прислуживание, пресмыкательство даже», — добавил он.

Более того, блогер отметил, у многих людей в головах сложился устойчивый стереотип, что на Кавказе всегда опасно, и переубедить их довольно сложно. «Пока не увидишь — не убедишься в обратном, доказывать что-то не имеет смысла, очень уж стойкий стереотип, — считает он. — В рейтинги опасных кавказские города не входят».

Также, по мнению путешественника, большинство отечественных туристов предпочитают отдыхать на пляжных курортах. «Любят россияне курорты, на которых все время можно проваляться на пляже, смотреть на море и краснеть на солнце», — заявил он.

Ранее в марте российская туристка отправилась на отдых в Сочи и описала поездку фразой «жаль потраченного времени», возмутившись высокими ценами. По словам россиянки, истории о хорошем отдыхе в Сочи и на Красной Поляне «на любой кошелек» являются «полной чушью». Она объяснила, что при маленьком бюджете отпуск выйдет «кошмарным», но даже если заплатить большие деньги, ситуация не изменится.