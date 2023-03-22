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13:57, 22 марта 2023Культура

97-летняя звезда фильма «Мэри Поппинс» Дик Ван Дайк попал в ДТП

97-летняя звезда фильма «Мэри Поппинс» Дик Ван Дайк попал в аварию

Фото: John Shearer / Invision / AP

97-летний американский актер и звезда фильма «Мэри Поппинс» Дик Ван Дайк попал в автомобильную аварию. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, артист находился за рулем машины марки Lexus LS 500 в Малибу и, не справивишись с управлением, врезался в забор. В результате ДТП Дайк получил сотрясение мозга и незначительные травмы: из его носа и рта пошла кровь. Врачи оказали актеру первую помощь на месте аварии, однако от госпитализации он отказался.

По словам звезды, причиной аварии стала мокрая дорога из-за сильных дождей в последние дни. По данным полицейских, прибывших на место ДТП, Дайк был трезвым в момент наезда на забор, однако его обязали пройти повторный экзамен по вождению из-за возраста.

В 1964 году актер исполнил две роли в фильме «Мэри Поппинс» с Джули Эндрюс: артист сыграл отрицательного героя банкира мистера Доуса-старшего, а также положительного трубочиста Берта.

Ранее стало известно, что российский актер Михаил Тарабукин, наиболее известный по ролям в сериалах «Кухня» и «Бандитский Петербург», предстанет перед судом из-за подозрения в езде в нетрезвом виде.

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Анастасия Астахова
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