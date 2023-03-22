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16:02, 22 марта 2023Россия

Капитан оценил охрану Севастополя от беспилотников и надводных дронов

Капитан Гундаров: вход и подходы к Севастопольской бухте охраняются очень тщательно

Фото: Ministry of Defence of the Russi / Globallookpress.com

За охрану прибрежной зоны и близлежащей акватории в Севастополе отвечает отряд противодиверсионных сил и средств (ПДСС), так что вход и подходы к городской бухте контролируются очень тщательно. Об этом в беседе с MK.RU высказался капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров.

По его словам, на побережье оборудованы пулеметные гнезда, артиллерийские точки, развернута система противовоздушной обороны и части мотострелков. Кроме того, там могут быть размещены снайперы и пулеметчики.

«Охрана мощная», — оценил специалист защиту города от беспилотников и надводных дронов.

Гундаров также предположил, что ПДСС устанавливает в контролируемой зоне так называемые боновые ограждения — они представляют собой своеобразную натянутую сеть на входе в залив, которую не могут преодолеть ни подводные аппараты, ни диверсанты-подводники.

Утром в среду, 22 марта, украинские дроны пытались атаковать объекты в Севастополе. Данную информацию подтвердил министр обороны России Сергей Шойгу. Все три аппарата были ликвидированы. Военные корабли не пострадали, от взрывов уничтоженных дронов повреждения получили несколько зданий.

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Варвара Кошечкина
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