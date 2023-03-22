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23:38, 22 марта 2023Мир

Эрдоган озвучил позицию Турции относительно украинского конфликта

Эрдоган заверил, что Турция не станет занимать чью-либо сторону в военных конфликтах
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не станет принимать чью-либо сторону в военных конфликтах, в том числе украинском, пишет ТАСС.

Он озвучил позицию Анкары относительно украинского конфликта во время обращения к нации. «Турция не станет легко и просто принимать ничью сторону в военных конфликтах. Турция всегда будет выступать за мир, защищать его, делать шаги для укрепления глобального мира», — подчеркнул глава государства. По его словам, именно такая задача стоит перед Анкарой в украинском конфликте.

Ранее Эрдоган заявил о планах провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие два-три дня. Советник турецкого лидера Чагры Эрхан назвал перемирие ключевым шагом к мирным переговорам двух стран.

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Марина Совина
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