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22:51, 22 марта 2023Мир

Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным

Эрдоган заявил о планах провести переговоры с Путиным в ближайшие 2-3 дня
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом NTV.

Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным и отметил, что хотел бы провести беседу с российским лидером в ближайшие 2-3 дня. По его словам, лидеры активно обсуждали реализацию зерновой сделки, а также возможность обработки российского зерна в Турции и его последующей отправки беднейшим странам Африки.

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20 марта Путин обещал бесплатно поставить Африке зерно в случае непродления сделки на новый срок. По нынешним договоренностям она действует до 18 мая. Российский лидер также добавил, что сделку продлят снова, если партнеры будут выполнять требования Москвы.

18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что зерновая сделка, заключенная между Россией, Украиной, Турцией и ООН, продлена на 60 дней. Ранее она отмечала, что в рамках соглашения эффективно выполняется только украинская часть сделки.

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Марина Совина
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