Стоимость газа в Европе снизилась на 5,6%, до 449 долларов за тысячу кубометров

В ходе торгов в среду, 22 марта, цены на газ в Европе упали более чем на 5,5 процента. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

В ходе сессии стоимость опускалась ниже 450 долларов за тысячу кубометров впервые с 21 января 2022 года. На минимуме газ торговался в районе 449 долларов, но на момент написания материала цены отскочили от этой отметки и поднялись до уровня в 458 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены стабильно снижаются с конца прошлого года на фоне теплой погоды и прочных запасов топлива в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Европы. Кроме того, региону успешно удается заместить выпавшие объемы российского газа благодаря альтернативным поставщикам. Сейчас котировки более чем в восемь раз ниже пиковых уровней августа 2022 года, когда на максимуме цены на газ достигали 3900 долларов за тысячу кубометров.

Рейтинговое агентство Fitch в середине марта вдвое понизило прогноз по средней цене газа в Европе в 2023 году, а также снизило ожидания по его стоимости в США на 2023-2024 годы. Эксперты полагают, что средняя стоимость газа на главном хабе TTF в Нидерландах в этом году составит 706 долларов за тысячу кубометров, хотя в декабре агентство оценивало ее в 1412 долларов за тысячу кубометров.