Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:04, 22 марта 2023Экономика

Цены на газ в Европе упали

Стоимость газа в Европе снизилась на 5,6%, до 449 долларов за тысячу кубометров
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Maxshot.pl / Shutterstock / Fotodom

В ходе торгов в среду, 22 марта, цены на газ в Европе упали более чем на 5,5 процента. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

В ходе сессии стоимость опускалась ниже 450 долларов за тысячу кубометров впервые с 21 января 2022 года. На минимуме газ торговался в районе 449 долларов, но на момент написания материала цены отскочили от этой отметки и поднялись до уровня в 458 долларов за тысячу кубометров.

Котировки TTF1! от TradingView

Биржевые цены стабильно снижаются с конца прошлого года на фоне теплой погоды и прочных запасов топлива в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Европы. Кроме того, региону успешно удается заместить выпавшие объемы российского газа благодаря альтернативным поставщикам. Сейчас котировки более чем в восемь раз ниже пиковых уровней августа 2022 года, когда на максимуме цены на газ достигали 3900 долларов за тысячу кубометров.

Рейтинговое агентство Fitch в середине марта вдвое понизило прогноз по средней цене газа в Европе в 2023 году, а также снизило ожидания по его стоимости в США на 2023-2024 годы. Эксперты полагают, что средняя стоимость газа на главном хабе TTF в Нидерландах в этом году составит 706 долларов за тысячу кубометров, хотя в декабре агентство оценивало ее в 1412 долларов за тысячу кубометров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Российская армия поразила ангары с вооружением ВСУ на аэродроме Школьный
Бывший сотрудник МВД получил условный срок за нападение на покупателя
Крис Браун исполнил фанатке эротический танец и разрушил ее отношения
Водитель сбил, провез на капоте россиянина из-за замечания и попал на видео
Врач назвал неожиданное свойство семечек
Россия снова начала публиковать данные по международным резервам
Блогерша нашла в мусорном баке пакеты с новой одеждой и смутила зрителей
МИД отказался от переговоров по стратегическим наступательным вооружениям
Путин обнаружил отсутствие танцора Полунина на награждении в Кремле
Раскрыта стоимость подмосковного особняка Волочковой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.