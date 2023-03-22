Глава МИД Германии прибудет в Грузию для обсуждения прозападных реформ
Глава министерства иностранных дел (МИД) Германии Анналена Бербок совершит свой первый официальный визит в Грузию 23 марта, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу немецкого посольства в республике.
«Основными темами встреч станут поддержка Германией сближения Грузии с Евросоюзом и НАТО, и проведение необходимых реформ для этого. Цель визита — установить тесные и прямые контакты между двумя странами и углубить хорошее сотрудничество для европейского будущего Грузии», — сообщили дипломаты.
В ходе поездки Бербок намерена провести встречу с президентом Грузии Соломе Зурабишвили, главой кабинета министров Ираклием Гарибашвили и главой МИД страны Ильей Дарчиашвили. Также она поговорит с представителями оппозиции и неправительственных организаций (НПО).
Ранее премьер Гарибашвили провел встречу с представителями Службы внешнего действия Европейского союза и Еврокомиссии в Тбилиси.