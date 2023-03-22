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17:35, 22 марта 2023Бывший СССР

Глава МИД Германии прибудет в Грузию для обсуждения прозападных реформ

Глава МИД Германии Бербок прибудет в Грузию 23 марта для обсуждения прозападных реформ

Фото: M. Popow / IMAGO / Globallookpress.com

Глава министерства иностранных дел (МИД) Германии Анналена Бербок совершит свой первый официальный визит в Грузию 23 марта, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу немецкого посольства в республике.

«Основными темами встреч станут поддержка Германией сближения Грузии с Евросоюзом и НАТО, и проведение необходимых реформ для этого. Цель визита — установить тесные и прямые контакты между двумя странами и углубить хорошее сотрудничество для европейского будущего Грузии», — сообщили дипломаты.

В ходе поездки Бербок намерена провести встречу с президентом Грузии Соломе Зурабишвили, главой кабинета министров Ираклием Гарибашвили и главой МИД страны Ильей Дарчиашвили. Также она поговорит с представителями оппозиции и неправительственных организаций (НПО).

Ранее премьер Гарибашвили провел встречу с представителями Службы внешнего действия Европейского союза и Еврокомиссии в Тбилиси.

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Алевтина Запольская
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