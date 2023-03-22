Представителей Восточной Европы предложили поставить во главе ЕС или НАТО

Премьер Эстонии Каллас: главами ЕС или НАТО должны стать представители Восточной Европы

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, что восточноевропейские страны вступили в Евросоюз и НАТО 19 лет назад, призвав наконец поставить выходцев из этих государств на руководящие посты в данных организациях. Об этом она заявила в интервью брюссельскому изданию Politico.

Она подчеркнула, что страны Восточной Европы успели хорошо себя зарекомендовать как в ЕС, так и в Североатлантическом альянсе, в связи с чем их представители заслуживают самых высоких должностей в обеих организациях.

Отмечается, что сейчас они не возглавляют ни один из трех основных институтов Европейского союза — Еврокомиссию (ЕК), Европейский совет и Европарламент (ЕП), — а также никто из них ни разу не занимал должность генерального секретаря НАТО.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не собирается поддерживать движение Украины в сторону Евросоюза (ЕС) и НАТО, пока Киев не восстановит права закарпатских венгров.