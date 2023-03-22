Российский игрок НХЛ пожаловался на обмен соотечественников в другие клубы

Хоккеист Бучневич рассказал о сложностях из-за ухода из «Сент-Луиса» Тарасенко и Барбашева

Российский нападающий «Сент-Луис Блюс» Павел Бучневич рассказал о сложностях из-за обмена соотечественников Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева в другие клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это очень непросто, когда команду покидают друзья. Со многими русскими ребятами мы всегда тесно общались, а потом надо было привыкать к тому, что они в других клубах», — пожаловался хоккеист. Бучневич отметил, что в команде остались Алексей Торопченко и Никита Александров, однако с Тарасенко и Барбашевым он общался гораздо чаще и мог им выговориться.

9 февраля Тарасенко был обменян из «Сент-Луиса» в «Нью-Йорк Рейнджерс». Барбашев перешел в «Вегас Голден Найтс». Оба хоккеиста в составе «Сент-Луиса» выиграли Кубок Стэнли в 2019 году.

«Сент-Луис» с 68 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В последнем матче команда уступила «Детройт Ред Уингс» по буллитам со счетом 2:3.