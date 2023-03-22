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23:50, 22 марта 2023Мир

Стало известно условие нанесения удара Израилем по Ирану

Axios: Израиль нанесет удар по Ирану при превышении уровня обогащения урана в 60%

Фото: Unsplash.com

Израиль назвал условие нанесения военного удара по Ирану. Как стало известно порталу Axios, это произойдет при превышении уровня обогащения урана в 60 процентов.

Как отмечается в публикации со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, Иерусалим не хочет, чтобы «красной линией» стал уровень обогащения в 90 процентов, поскольку в этом случае Тегеран может начать накапливать уран в степени обогащения чуть ниже необходимой для производства вооружений.

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«Поэтому Израиль говорит США и европейским странам, что любое продвижение Ирана выше уровня в 60 процентов будет шагом, который может спровоцировать военные действия в отношении ядерной программы Тегерана», — пишет портал.

Ранее политолог Александр Асафов выразил мнение, что если у Ирана появится ядерное оружие, страна получит некий кредит безопасности. Вместе с тем это может стать поводом для эскалации со стороны Израиля, хотя предпосылки «ядерного апокалипсиса» на Ближнем Востоке на данный момент отсутствуют.

В феврале агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что международные наблюдатели в Иране обнаружили уран, обогащенный до 84 процентов.

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Марина Совина
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