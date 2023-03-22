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18:39, 22 марта 2023Силовые структуры

Бывшего замначальника отдела УФССП на Кубани осудят за получение взяток

В Краснодаре будут судить бывшего замначальника отдела УФССП за взяточничество

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Краснодаре суд рассмотрит дело бывшего заместителя начальника одного из отделов краевого управления ФССП о коррупции и служебном подлоге. Об этом в среду, 22 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в период с 2019 по 2021 год фигурант и его экс-коллега получали взятки от граждан за внесение в информационную систему сведений о снятии с должников временных ограничений на выезд из России без фактического погашения задолженностей. Когда должники покидали страну, поддельные сведения стирались из базы данных.

По факту произошедшего было возбуждено дело по части 3 статьи 290 («Получение взятки») и части 1 статьи 292 («Служебный подлог») УК РФ. Отмечается, что двоих сообщников фигуранта обвиняют по части 2 статьи 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ.

Ранее стало известно, что Реутовский гарнизонный военный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заместителю командующего Центральным округом (ЦО) войск Росгвардии генерал-майору Вадиму Драгомирецкому, обвиняемому в получении двух взяток на общую сумму 28 миллионов рублей.

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Екатерина Власова
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