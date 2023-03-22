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23:45, 22 марта 2023Мир

Экс-советник Пентагона осудил пролет американских B-52 у России

Экс-советник Пентагона Макгрегор назвал неразумным пролет американских B-52 у России

Фото: Viktor Korotayev / Reuters

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор прокомментировал пролет двух американских стратегических бомбардировщиков B-52 над Балтийским морем рядом с Россией. Об этом он высказался в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

Макгрегор осудил пролет американских B-52 близ границ России и назвал это решение неразумным, опрометчивым и ненужным. Он подчеркнул, что, «к счастью, ничего не произошло».

«Почему мы выбрали такой момент для проведения подобных учений над Балтийским морем — это загадка для меня. Это кажется очень глупым поступком, если только мы не нарываемся специально на эскалацию конфликта», — заключил экс-советник Пентагона.

12 марта стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress совершил маневры у границ России. Самолет с позывным NOBLE61 вылетел из Польши, пролетел над Прибалтикой, выполнил боевой разворот в районе острова Гогланд в 200 километрах от Санкт-Петербурга, после чего направился в сторону Великобритании.

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Марина Совина
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