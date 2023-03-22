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08:44, 22 марта 2023Мир

На Западе признали неспособность стран НАТО спонсировать альянс

Politico: лишь 7 из 30 членов НАТО оказались способны тратить на оборону 2% от ВВП

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Согласно опубликованному отчету за 2022 год, лишь 7 членов НАТО из 30 оказались способны тратить на оборону 2 процента от ВВП, как это было определено странами-участницами ранее. О том, как крупнейшие западные экономики не смогли дотянуть до целевых показателей расходов альянса, сообщает журнал Politico.

«Анализ НАТО за 2022 год показывает, что многие из [членов альянса] по-прежнему значительно отстают от целевого показателя расходов альянса, установленного в 2014 году, чтобы тратить 2 процента на оборону в течение десятилетия... Действительно, внутри альянса есть понимание того, что обещание увеличить расходы на оборону и фактическое его осуществление — не одно и то же», — признали в публикации.

Европейские политики столкнулись со сложностями не только с отсутствием дополнительных денег, но и с тем, как их применить. Виной тому — неэффективное оборонное планирование, нехватка сырья для производства оружия и боеприпасов, длительные процессы закупок и ограниченные производственные мощности, на расширение которых могут уйти годы. Поэтому лидером альянса по тратам до сих пор остается США, которые тратят на оборону 3,54 процента от своего ВВП.

Ранее в НАТО заявили, что ближайшие полгода решат исход конфликта на Украине. По словам источника, поставляемые в настоящее время Западом оружие и техника будут использованы уже в мае, чтобы вытеснить российскую армию с юга и востока Украины. Киев вместе с союзниками «готовится к весеннему или летнему наступлению», целью которого является прорыв сухопутного моста в Крым.

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Виктория Кондратьева
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