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21:38, 22 марта 2023Среда обитания

Россиянам объяснили нюансы инвестирования в недвижимость за границей

Эксперт Шалаева: при покупке новостройки за рубежом сравните по ценам похожие варианты

Фото: Marla Prusik / Unsplash

Перед покупкой жилья за границей необходимо помнить о том, что девелоперы и собственники могут запросить выписку, подтверждающую наличие средств. Нюансы инвестирования в недвижимость за рубежом россиянам объяснила управляющий партнер PARUS Real Estate Марина Шалаева, пишут «Известия».

В качестве привлекательных инвестиционных объектов эксперт выделила такие, как готовые активы с доходностью, девелоперские проекты и участки под строительство, виллы и квартиры под реконструкцию, а также виллы и новостройки на этапе строительства.

По словам Шалаевой, приобретение готовых активов с доходностью позволяет получать в Абу-Даби и Дубае в среднем по 6,9 процента годовых, а также дает шанс получить «золотую визу» на 10 лет. В случае реализации девелоперских проектов в ОАЭ можно добиться доходности от 15 до 50 процентов с дальнейшим распределением прибыли от 50/50 до 20/80 в пользу местного девелопера или партнера. Однако для реализации инвестиционного плана с приобретением участков под строительство у крупнейших госзастройщиков (master developers) или у государства специалист отметила необходимость создания совместного предприятия (joint venture) с местным игроком.

Прибыль от продажи отремонтированных старых квартир и вилл может составлять от 20 процентов. Выгода же от покупки новостройки на стадии строительства выражается в том, что инвестору предлагаются выгодные рассрочки на срок до пяти лет.

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Шалаева также предупредила, что для проведения крупных инвестиционных сделок необходимо подготовить базу в виде открытия счета, компании и разработки структурирования. Кроме того, она напомнила, что перед покупкой жилья девелоперы и собственники могут запросить подтверждение наличия средств.

Наконец, эксперт порекомендовала быть внимательным — при приобретении новостроек сравнивать стоимость похожих объектов в одной локации для проверки того, не переоценен ли лот, а при покупке вторичной недвижимости перепроверять все по нескольку раз, работать лишь с проверенными специалистами и инвестировать с учетом аналитики.

Полина Кислицына
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