Захарова ответила на решение МУС об «аресте» омбудсмена Львовой-Беловой

Захарова напомнила о манипуляциях США с детьми после решения МУС об «аресте» омбудсмена РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, на фоне решения Международного уголовного суда (МУС) в отношении детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой, хочется напомнить о том, как Вашингтон занимался манипуляциями с детьми. Об этом она написала в Telegram.

Так, по словам Захаровой, в 1975 году, на фоне агрессии США против Вьетнама накануне освобождения Сайгона силами Народной армии Вьетнама и Национального фронта освобождения Южного Вьетнама, Вашингтон в рамках операции «Порывистый ветер» пошел на беспрецедентный шаг. «3 апреля 1975 года, выступая в Конференц-центре Сан-Диего, президент Джеральд Форд ровно в полдень заявил, что отдал приказ о начале операции Babylift. Командование операцией было возложено на генерала Эдварда Нэша. И американцы массово начали вывозить из Вьетнама детей. В том числе грудничков», — рассказала она.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что в ходе операции не обошлось без человеческих жертв — погибли 78 детей. «Я очень-очень жду, когда Международный уголовный суд выпишет ордер на арест руководства США, Пентагона и всех "гуманитарных фондов", участвовавших в этой операции», — заявила Захарова.

17 марта МУС выдал ордеры на «арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что такое решение было принято на фоне ситуации на Украине. В Кремле отметили, что спокойно относятся к таким заявлениям.