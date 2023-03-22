Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
1:2
Завершен
Ак Барс
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 4-й матч
Эрика Андреева
Сегодня
18:00 (Мск)
Эшлин Крюгер
Майами (ж)
Варвара Грачёва
Сегодня
19:30 (Мск)
Марина Заневская
Майами (ж)
Элисе Мертенс
Завтра
18:00 (Мск)
Дарья Касаткина
Майами (ж)
Анастасия Потапова
Завтра
18:00 (Мск)
Марта Костюк
Майами (ж)
Торпедо
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 4-й матч
Колорадо Эвеланш
Завтра
03:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
16:19, 22 марта 2023Спорт

Чемпион мира по футболу Озил завершил карьеру в 34 года

Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии Месут Озил завершил карьеру в 34 года

Фото: Seskimphoto / Imago Images / Globallookpress.com

Бывший футболист мадридского «Реала» и чемпион мира в составе сборной Германии Месут Озил объявил о завершении карьеры. Об этом 34-летний полузащитник написал в своем Twitter.

«Последние недели и месяцы, перенеся вдобавок ко всему несколько травм, я все яснее осознавал, что пришло время покинуть большую футбольную арену», — заявил Озил. Хавбек поблагодарил свои бывшие клубы, тренеров и партнеров по командам.

Последним клубом Озила был турецкий «Истанбул Башакшехир». Кроме него, футболист защищал цвета немецких «Шальке-04» и «Вердера», мадридского «Реала», лондонского «Арсенала» и стамбульского «Фенербахче».

Вместе со сборной Германии Озил выиграл чемпионат мира в 2014 году, а также стал бронзовым призером мирового первенства в 2018-м. Также в активе немецкого футболиста бронза чемпионатов Европы в 2012-м и 2016-м.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Российская армия поразила ангары с вооружением ВСУ на аэродроме Школьный
Популярная курортная страна Азии захотела продлить безвизовый режим для россиян
Бывший сотрудник МВД получил условный срок за нападение на покупателя
Крис Браун исполнил фанатке эротический танец и разрушил ее отношения
Водитель сбил, провез на капоте россиянина из-за замечания и попал на видео
Врач назвал неожиданное свойство семечек
Россия снова начала публиковать данные по международным резервам
Блогерша нашла в мусорном баке пакеты с новой одеждой и смутила зрителей
МИД отказался от переговоров по стратегическим наступательным вооружениям
Путин обнаружил отсутствие танцора Полунина на награждении в Кремле
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.