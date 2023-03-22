Чемпион мира по футболу Озил завершил карьеру в 34 года

Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии Месут Озил завершил карьеру в 34 года

Бывший футболист мадридского «Реала» и чемпион мира в составе сборной Германии Месут Озил объявил о завершении карьеры. Об этом 34-летний полузащитник написал в своем Twitter.

«Последние недели и месяцы, перенеся вдобавок ко всему несколько травм, я все яснее осознавал, что пришло время покинуть большую футбольную арену», — заявил Озил. Хавбек поблагодарил свои бывшие клубы, тренеров и партнеров по командам.

Последним клубом Озила был турецкий «Истанбул Башакшехир». Кроме него, футболист защищал цвета немецких «Шальке-04» и «Вердера», мадридского «Реала», лондонского «Арсенала» и стамбульского «Фенербахче».

Вместе со сборной Германии Озил выиграл чемпионат мира в 2014 году, а также стал бронзовым призером мирового первенства в 2018-м. Также в активе немецкого футболиста бронза чемпионатов Европы в 2012-м и 2016-м.