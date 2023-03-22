Ozon подал апелляцию в американскую биржу из-за остановки торгов его акциями

Ozon подал апелляцию в Nasdaq из-за решения о принудительном делистинге его ADS

Ozon 21 марта подал апелляцию американской бирже Nasdaq из-за ее решения о принудительном делистинге его депозитарных акций (ADS). Об этом компания сообщила на своем сайте.

В компании подчеркнули, что не нарушали никаких правил и процедур биржи. Если эту апелляцию отклонят, Ozon планирует подать ее повторно.

Владелец маркетплейса сообщил, что при подаче апелляции потребовал проведения слушаний специальной комиссии для обжалования решения биржи. Они должны состояться в течение 45 дней с момента поступления запроса. До вынесения комиссией письменного решения меры по делистингу акций Ozon должны быть приостановлены.

15 марта биржа Nasdaq, специализирующаяся на торговле акциями высокотехнологичных компаний, предупредила «Яндекс», Ozon, Headhunter и Qiwi, что готовится исключить их депозитарные акции из своего списка. При этом торги акциями Ozon на Nasdaq были остановлены с 28 февраля 2022 года.