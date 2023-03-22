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00:57, 22 марта 2023Мир

Президент Чехии заявил о ревизии отношений с Китаем в Европе

Президент Чехии Павел заявил о ревизии отношений с Китаем в ряде европейских стран
Петр Павел

Петр Павел. Фото: Eva Korinkova / Reuters

Президент Чехии Петр Павел, находящийся с визитом в Германии, заявил, что отношение к Китаю стало главной темой переговоров с ведущими немецкими политиками. В частности, в Германии и Чехии оно проходит определенную ревизию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам чешского лидера, европейских политиков интересует, «каким будет дальнейшее поведение Китая на международной арене, до какой меры Китай будет или не будет поддерживать Россию в войне против Украины». Для Берлина также важное значение имеет экономическая политика Пекина.

По мнению Павела, в отношении Китая может и должна быть успешной только единая политика всей Европы, всего демократического мира. Только она сможет обеспечить отношения по принципу «равный с равным», считает чешский президент.

Ранее Петр Павел заявил, что у Украины в 2023 году будет лишь одна попытка провести контрнаступление. Чешский лидер подчеркнул, что в случае провала Киеву будет «невероятно трудно» найти средства на следующее наступление. Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), как считает Павел, должно произойти в течение нескольких месяцев — «окно возможности» открыто только в 2023 году.

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Марина Совина
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