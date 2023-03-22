Российские войска нанесли удар по ВСУ на краснолиманском направлении

Расчеты «Мста-С» нанесли поражение пехоте ВСУ на краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Денис Аверин сообщил, что расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» нанесли поражение пехоте Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом пишет РИА Новости.

По словам руководителя пресс-центра, войска противника были обнаружены с помощью беспилотников «Орлан-10», данные были переданы расчетам «Мста-С».

«В результате огневого поражения противник понес потери в личном составе и технике», — указал Аверин.

Ранее полковник Луганской народной республики Виталий Киселев рассказал, что ВСУ стали активнее использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на краснолиманском направлении. «На краснолиманском направлении — Кременная и Сватово — безусловно, идут позиционные бои, в некоторой части усилилась интенсивность использования БПЛА со стороны ВСУ», — отметил он.