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18:36, 22 марта 2023Моя страна

На территории самого древнего христианского храма России проведут раскопки

В Ингушетии пройдут раскопки на территории храма Тхаба-Ерды и замкового комплекса

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Ингушетии археологи проведут раскопки на территории храма Тхаба-Ерды, который считается древнейшим христианским храмом в России. Об этом в среду, 22 марта, сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на главу республики Махмуда-Али Калиматова.

Также раскопки и реставрационные работы пройдут на территории замкового комплекса оборонно-сторожевых башен Вовнушки, уточнил политик.

«В запланированных работах примут участие специалисты и ученые из Ингушетии. Реставрационные работы на данных объектах планируется завершить в мае 2024 года к праздничным мероприятиям по случаю 100-летия государственности Ингушетии», — заявил Калиматов.

По его словам, власти республики вместе с Минкультуры России также подготовили комплексный план по восстановилению древних памятников в Ингушетии. Он рассчитан на пять-десять лет и затронет около десяти объектов культурного наследия по всему региону.

Тхаба-Ерды был основан в VIII веке и считается самым древним российским христианским храмом. В настоящее время он включен в список объектов культурного наследия федерального значения.

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Варвара Кошечкина
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