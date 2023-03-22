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17:41, 22 марта 2023Моя страна

В Нарткале начали ремонт центра амбулаторной реабилитации

В Нарткале, Кабардино-Балкария начали капитальный ремонт центра амбулаторной реабилитации

Кадр: «Россия-1»

Капитальный ремонт центра амбулаторной реабилитации начали в Нарткале, Кабардино-Балкария. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, строители уже восстановили в здании стены, обновили потолки и лестничные пролеты, а также заменили окна и двери. Среди прочего в учреждении проложили новые инженерные коммуникации и приступили к фасадным работам. Вдобавок в центре разместят информационные системы, которые позволят самостоятельно записаться на прием к врачу.

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Согласно материалу, после ремонта на первом этаже откроют перевязочную, травматологический и хирургический кабинеты и помещение неотложной помощи. Помимо этого, пациенты получат возможность сдать необходимые анализы и пройти ЭКГ, УЗИ и рентген-диагностику.

Работы проводят по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Министр здравоохранения Рустам Калибатов подчеркнул, что Центр амбулаторной реабилитации должен значительно улучшить медобслуживание жителей Урванского района.

В марте в Майском, Кабардино-Балкария, завершили капитальный ремонт детской поликлиники. Строители закончили капитальный ремонт педиатрического отделения Центральной районной больницы, в ходе которого в ней обновили все помещения и системы жизнеобеспечения. В частности, в учреждении появились открытая регистратура, удобная навигация, гардероб на первом этаже, а также парковка для колясок.

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Майя Пономаренко
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