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06:12, 22 марта 2023Интернет и СМИ

Путин вызвал беспокойство на Западе из-за нового решения

WSJ: Путин заручился поддержкой развивающихся стран, что вызвало переполох на Западе
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин заручился поддержкой развивающихся стран, что вызвало беспокойство на Западе. Он также осудил продвигаемую США внешнюю политику. О новом решении Путина написали обозреватели Wall Street Journal Энн Симмонс и Остин Рэмзи.

«Си Цзиньпин и Владимир Путин осудили так называемый возглавляемый США геополитический порядок и заручились поддержкой своего видения многополярного мира», — подчеркнули журналисты.

В США действительно обеспокоены сближением России и Китая. Кроме этого, настоящий переполох наблюдается в западных столицах, где рассматривают «эту пару как потенциально мощного соперника Америки и ее союзников».

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Лидер КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта. В тот же день состоялась его встреча с президентом России. После мероприятия политик заявил, что китайская сторона продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию конфликта на Украине.

По итогам переговоров лидеры стран подписали два совместных документа: заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства. По словам Путина, в подписанных Россией и Китаем документах поставлена задача кратно нарастить объемы торговли между двумя государствами.

Си Цзиньпин 21 марта около 21:00 по московскому времени уехал из Кремля после дня переговоров с российским лидером. Встреча двух политиков длилась около шести часов.

В свою очередь, Путин заявил, что прошедшие переговоры прошли успешно и конструктивно.

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Марина Совина
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