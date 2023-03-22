Информация о росте цен на рис оказалась частично недостоверной

Сообщение о подорожании риса на 10% оказалось недостоверным

Информация о том, что из-за неурожая в Краснодарском крае могут вырасти цены на рис, оказалась недостоверной.

21 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на источник среди поставщиков написал, что производители рисовой крупы уведомили торговые сети о повышении цен из-за проблем с урожаем. По словам собеседника газеты, неблагоприятные условия в Краснодарском крае, где выращивается основной объем риса в стране, привели к снижению качества сырья. А большой процент выбраковки риса ведет к увеличению стоимости крупы, отметил он.

Эту информацию «Коммерсанту» подтвердили в торговой сети «Лента». Представитель уточнил, что компания получила уведомление о повышении цен на рисовую крупу на 15-30 процентов, в зависимости от производителя. В другой сети сообщили, что решения о пересмотре цен пока не приняты.

При этом Минсельхоз не видит оснований для роста цен на рис в России в текущем сезоне, передает ТАСС. «Основания для роста цен в текущем сезоне отсутствуют, что в том числе подтверждается данными Национального рисового союза», — заявили там.

Исполнительный директор Национального рисового союза Михаил Радченко, в свою очередь, отметил, что организация ожидает снижения оптовых цен на рис в России в течение ближайшей недели. «В настоящее время цены производителей на эту продукцию стабильны, предпосылок для их роста нет», — сказал он.

При этом руководитель компании «Чистый рис» Светлана Березовская в разговоре с сайтом «360» уточнила, что сейчас в Краснодарском крае высевают на 40 тысяч гектаров риса меньше, однако общие площади остаются примерно такими же, как были в прошлом году. Таким образом, оснований для подорожания нет. «Если магазины не поднимут, ретейлеры могут поднять», — объяснила Березовская и добавила, что производители в меньшей степени влияют на ценообразование.

Информация о росте цен на рис из-за неурожая в Краснодарском крае получила широкое распространение в СМИ и соцсетях. В частности, об этом написали NEWS.ru, «Ведомости», «Царьград».