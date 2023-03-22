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07:00, 22 марта 2023Среда обитания

Певица Шер продаст роскошное поместье со скидкой

Певица Шер уменьшила стоимость своего дома в Малибу до $75 млн

Фото: Globallookpress.com

Американская певица Шер уменьшила стоимость своего роскошного поместья в Малибу на 12 процентов. Артистка продаст дом за 75 миллионов долларов (5,7 миллиарда рублей), при этом прежняя цена дома составляла 85 миллионов, сообщает Mansion Global.

Шер купила недвижимость в 1989 году, заплатив три миллиона долларов. Дом был построен на участке в 0,6 гектара в соответствии с пожеланиями певицы. Артистка пытается избавиться от поместья не впервые: более десяти лет назад она выставляла объект на продажу за 45 миллионов долларов, однако покупатель так и не нашелся.

Площадь дома составляет 1,2 тысячи квадратных метра. Внутри него семь спален, гостиная с камином, кухня, спортзал, кинотеатр, также комната для хранения париков и системой климат-контроля. Интерьер жилья отличается просторными помещениями, элементами из бронзы, известняка, итальянского и французского мрамора. Помимо основного здания, на участке есть бассейн, теннисный корт и гостевой коттедж.

О том, что Шер снова выставила недвижимость в Малибу на продажу, стало известно в октябре 2022 года.

Александра Качан
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