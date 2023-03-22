Появились кадры боя российского Т-72Б3 в городской застройке

Опубликованы кадры городского боя российского танка Т-723Б3 с надписью «В чем сила, брат?»

Кадры боя российского основного боевого танка Т-72Б3 с надписью «В чем сила, брат?» в зоне спецоперации опубликовал телеканал «Звезда».

На видео танкисты южного военного округа выезжают с места дислокации в городскую застройку, где начинают вести огонь по точкам и укреплениям противника для поддержки наступающей пехоты.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские военные стали активнее применять разведку боем, когда пытаются прощупать оборону 2-го армейского корпуса Минобороны России.