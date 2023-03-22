Выдача ипотеки в феврале выросла вполовину

«Известия»: в феврале россиянам выдали ипотеки на 292,4 млрд рублей

В феврале 2023 года россиянам было выдано ипотеки на 292,4 миллиарда рублей, это на 51 процентов выше январского уровня. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, средний объем ипотечного кредита — 3,78 миллиона рублей (в январе — 3,68 миллиона рублей). Однако в Центробанке России заверили, что февральский показатель не достиг пикового уровня декабря 2022 года.

«Однозначно можно сказать, что показатели далеки от обрушения, которое предсказывали в конце 2022 года. Жилье строят. Жилье продают. Люди берут ипотеку. Инфляция в 2022 году — на уровне текущей ипотечной ставки. То есть брать ипотеку имеет смысл», — рассказал директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

Ранее сообщалось, что в январе-феврале 2023 года в Москве стали выдавать меньше ипотеки, чем в аналогичный период 2022 года. За первые два месяца текущего года в столице зарегистрировали 16,9 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования.