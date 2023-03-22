Журналист Shūkan Gendai Охара: Зеленский станет вторым бен Ладеном, его поддерживали США

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекли судьбу Усамы бен Ладена, которого в свое время также поддерживали в США. Об этом заявил обозреватель издания Shūkan Gendai Хироси Охара. По его словам, именно Штаты возвели бен Ладена «в ранг героя».

«Усама бен Ладен, которого США считают сейчас кровавым террористом, изначально был моджахедом. Тогда моджахеды воевали с советскими войсками в Афганистане, и США предоставляли им оружие и деньги в рамках операции "Циклон"», — объяснил журналист.

Он подчеркнул, что Вашингтон поддерживал моджахедов, оправдывая борьбу с Россией, а сам бен Ладен по инициативе Штатов считался героем. По этой причине нужно внимательно следить за дальнейшим положением Владимира Зеленского, резюмировал Хироси Охара.

21 марта бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина совершает слишком много ошибок, фактически обрекая себя на смерть. По его словам, Вооруженные силы Украины находятся в критическом положении и не смогут продержаться долго.

Полковник также считает, что украинский конфликт складывается не лучшим образом для западных государств. По его мнению, американский лидер Джо Байден и его советники «прекрасно осознают это», однако не хотят говорить правду.