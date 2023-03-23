Президент России Путин поговорил с султаном Омана и обсудил ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с султаном Омана Хайсамом бен Тарек Аль Саидом и обсудил ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Особое внимание уделено расширению торгово-экономической кооперации и реализации взаимовыгодных совместных проектов, в том числе в транспортно-логистической сфере», — отмечается в сообщении. Путин также поздравил Аль Сауда с началом рамадана. Кроме того, стороны договорились продолжить контакты.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в четверг, 23 марта, у Путина запланированы телефонные переговоры с неким иностранным политиком. Песков, впрочем, не уточнял, о ком именно идет речь.