Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:36, 23 марта 2023Мир

Путин поговорил с султаном Омана

Президент России Путин поговорил с султаном Омана и обсудил ситуацию на Ближнем Востоке

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с султаном Омана Хайсамом бен Тарек Аль Саидом и обсудил ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Особое внимание уделено расширению торгово-экономической кооперации и реализации взаимовыгодных совместных проектов, в том числе в транспортно-логистической сфере», — отмечается в сообщении. Путин также поздравил Аль Сауда с началом рамадана. Кроме того, стороны договорились продолжить контакты.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в четверг, 23 марта, у Путина запланированы телефонные переговоры с неким иностранным политиком. Песков, впрочем, не уточнял, о ком именно идет речь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Раскрыты результаты анализов россиян с подозрением на сибирскую язву под Москвой
Молодого россиянина задержали за поджог здания военкомата в Сосновом бору
Писатель подал в суд на Netflix из-за нарушения авторских прав
В России рассказали об использовании танка Т-62М в зоне спецоперации
Четверых россиян обвинили в накачивании школьницы наркотиками для изнасилования
Чимаев рассказал об отказах бойцов UFC драться с ним
Стилист Лисовец посоветовал россиянкам избавиться от трех вещей в гардеробе
Дания заинтересовалась таинственным объектом на «Северном потоке»
Мишустин оценил возможность России обогнать развитые страны по росту ВВП
Наместник Киево-Печерской лавры оценил украинское государство в грош
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.