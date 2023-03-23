В Кремле рассказали о скором разговоре Путина с иностранным политиком

Песков заявил, что Путин 23 марта проведет международный телефонный разговор

23 марта президент России Владимир Путин планирует провести телефонный разговор с неким иностранным политиком, однако пока не уточняется, о ком именно идет речь. О подготовке международного звонка рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

На днях Путин принимал председателя КНР Си Цзиньпина в Москве. Тот прилетел в Россию 20 марта и покинул страну спустя два дня, в это время он провел переговоры как с президентом страны, так и с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

17 марта Путин поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко, политики обсудили вопросы международной повестки дня. Они также обсудили перспективы строительства транспортного коридора Север — Юг, который пройдет через Россию, Азербайджан и Иран.