Украина обсудила с Всемирным банком проекты в поддержку страны

Премьер-министр Украины Шмыгаль обсудил с Всемирным банком проекты в поддержку страны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде проекты по поддержке страны. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В частности, очертили перспективы продолжения инициативы PEACE in Ukraine», — заявил премьер. Кроме реализации совместных проектов, Шмыгаль и Бьерде обсудили проект RELINC по восстановлению логистической инфраструктуры.

Украинский премьер уточнил, что инициатива PEACE in Ukraine стала самым большим инвестиционным проектом в истории Всемирного банка. Также она сыграла решающую роль в финансовой макроэкономической стабильности республики, добавил Шмыгаль.

Ранее Всемирный банк, Европейская комиссия и Киев оценили стоимость восстановления Украины в 411 миллиардов долларов. Отмечалось, что осенью 2022 года она составляла 349 миллиардов долларов. По информации Reuters, указанная сумма в 2,6 раза выше украинского ВВП. Помимо этого, стране нужны инвестиции для реконструкции в размере 14 миллиардов долларов.

