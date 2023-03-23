Бывший посол ЛНР в Москве Мирошник: Британию не волнует дальнейшая судьба Украины

Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в беседе с ТАСС прокомментировал поставки Великобританией Киеву снарядов с обедненным ураном. Он указал на то, что Лондон не будет волновать судьба Украины после того, как он передаст эти боеприпасы.

«Британцы никогда не использовали снаряды с обедненным ураном там, где собираются жить сами или их волнует жизнь тех, кто там живет. Украина в этом контексте их совершенно не волнует», — заявил он.

Мирошник подчеркнул, что Британия воспринимает Украину лишь как поле боя, не переживая за то, что там может вскоре произойти. По его словам, Лондон волнует лишь то, как Россия отнесется к передаче Киеву данных боеприпасов и стоит ли ожидать эскалации.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, который назвал боеприпасы с обедненным ураном «обычной вещью». Он заявил, что поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) снарядов с обедненным ураном грозят Армагеддоном.