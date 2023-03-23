Россиянам назвали правила сочетания цветов в одежде

Стилистка Федотова посоветовала не сочетать более трех цветов одежды в одном образе

Модный эксперт маркетплейса Lamoda Полина Федотова назвала россиянам правила сочетания цветов в одежде. Ее комментарий приводят «Известия».

Стилистка призвала не использовать более трех цветов в одном образе. В качестве исключений она указала белый, серый и черный, которые могут разбавить яркие тона. «Хорошо работает прием монохрома — когда вы подбираете образ в одном цвете или его разные оттенки, например все оттенки розового или фиолетового», — заявила собеседница издания.

При этом эксперт посоветовала обращать внимание на то, как цвета сочетаются с кожей конкретного человека, и уделять внимание фасонам, выбирая лаконичные модели нарядов и изделия оверсайз. Также она призвала тренировать насмотренность, в том числе посредством изучения различных направлений искусства.

«Главное — экспериментируйте! Только на практике вы сможете понять, как управлять цветами и грамотно их встраивать в гардероб. Смотрите свежие показы или образы инфлюэнсеров и пытайтесь повторить схожие комбинации», — заключила Федотова

Ранее в марте российский стилист и телеведущий Влад Лисовец назвал главные тренды в одежде на весну 2023 года. Эксперт призвал избегать черных и серых изделий, заменив их на вещи ярких оттенков, например красные, розовые или желтые. В то же время он посоветовал отказаться от узких джинсов и спортивной обуви и одежды.